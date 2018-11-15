Стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента»

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Организаторами конкурса выступают министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.Конкурс направлен на решение задач по повышению престижа и значимости профессий, связанных с управлением и развитием персонала, расширению профессиональных компетенций профильных специалистов, усилению межрегионального взаимодействия, формированию общих основ кадровой политики российских предприятий, обмену опытом и укреплению связей внутри профессионального сообщества.Принять участие в номинациях «Трудовое законодательство и документационное обеспечение работы с персоналом»; «Обеспечение занятости»; «Деятельность по обеспечению организации персоналом»; «Деятельность по развитию и оценке персонала»; «Деятельность по организации труда и оплате персонала»; «Деятельность по организации корпоративной социальной политики»; «Операционное и стратегическое управление персоналом (для руководителей кадровых служб» могут:руководители и специалисты служб по управлению персоналом (отделов кадров);руководители и специалисты государственной службы занятости населения и частных агентств занятости;специалисты в области кадрового менеджмента с общим стажем работы по специальности не менее 3 лет;студенты и слушатели, обучающиеся по направлению подготовки «Управление персоналом».Конкурс проводится дистанционно в три этапа с января по апрель 2019 года. Заявки на участие принимаются до 29 декабря 2018 года. Участие бесплатное.С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области: http://trud.samregion.ru/home/activity/kadrmenedgment.aspx.Подробная информация о проведении конкурса по телефону министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области: (846) 263-70-84, передает пресс-служба горадминистрации.