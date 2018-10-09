Стартовал IX Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

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Целями конкурса является привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения; формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию Национальной программы по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения; отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание; повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих на темы здравоохранения.Задача конкурса - содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великихпредшественников.К участию приглашаются отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания.Конкурс проводится по следующим номинациям:- «Местная больница» – публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т.д.- «Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т.д.- «Люди в беде» – публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.- «Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.- «Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2017 года по 31 октября 2018 года. Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2018 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой КОНКУРС «Панацея»).Награждение победителей конкурса состоится в Москве в феврале 2019 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Планируется проведение трехдневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.Дополнительная информация – у организаторов конкурса по тел. +7 (903) 723-59-21, е-mail: isst@bk.ru . Более подробная информация о конкурсе по ссылке: https://www.msu.ru/projects/isst/ix-vserossiyskiy-konkurs-regionalnykh-smi-panatseya.php?sphrase_id=1825884, передает пресс-служба облправительства.