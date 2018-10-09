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Новости /  Общество /  Социум  

Стартовал IX Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

9 октября 2018 17:00
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Задача конкурса - содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья.
Благотворительный фонд «Институт социальной стратегии и тактики», действующий при МГУ имени М.В.Ломоносова и Союза писателей Москвы, проводит очередной IX Всероссийский конкурс региональных средств массой информации «Панацея».

Целями  конкурса является привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения; формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию Национальной программы по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения; отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание; повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих на темы здравоохранения.

Задача конкурса - содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих
предшественников.

К участию приглашаются отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

-  «Местная больница» – публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т.д.
-  «Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т.д.
-  «Люди в беде» – публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.
- «Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.
- «Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2017 года по 31 октября 2018 года. Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2018 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой КОНКУРС «Панацея»).

Награждение победителей конкурса состоится в Москве в феврале 2019 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Планируется проведение трехдневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Дополнительная информация – у организаторов конкурса по тел. +7 (903) 723-59-21, е-mail: isst@bk.ru . Более подробная информация о конкурсе по ссылке: https://www.msu.ru/projects/isst/ix-vserossiyskiy-konkurs-regionalnykh-smi-panatseya.php?sphrase_id=1825884, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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