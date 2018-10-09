Стартовал IX Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
9 октября 2018 17:00
82
Целями конкурса является привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения; формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию Национальной программы по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения; отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание; повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих на темы здравоохранения.
Задача конкурса - содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих
предшественников.
К участию приглашаются отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Местная больница» – публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т.д.
- «Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т.д.
- «Люди в беде» – публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.
- «Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.
- «Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.
Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2017 года по 31 октября 2018 года. Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2018 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой КОНКУРС «Панацея»).
Награждение победителей конкурса состоится в Москве в феврале 2019 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Планируется проведение трехдневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Дополнительная информация – у организаторов конкурса по тел. +7 (903) 723-59-21, е-mail: isst@bk.ru . Более подробная информация о конкурсе по ссылке: https://www.msu.ru/projects/isst/ix-vserossiyskiy-konkurs-regionalnykh-smi-panatseya.php?sphrase_id=1825884, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 октября 2018 18:45
Об этом депутат рассказал в твиттере. Социум
46
9 октября 2018 18:04
Этот моноспектакль — не просто рассказ, это откровение одинокой женщины, которая бродит по улицам города. Из многочисленных пластиковых пакетов достает она... Социум
77
9 октября 2018 17:30
Своевременность выплаты заплаты, условия труда работников, повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи и подготовку к сдаче норм ГТО обсудили на... Социум
81
Здравоохранение
9 октября 2018 17:44
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
70
9 октября 2018 12:48
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии. Здравоохранение
115
9 октября 2018 11:49
В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные исследователи. Здравоохранение
124
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
96
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
98
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
513
Туризм
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
147
7 октября 2018 15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год. Туризм
275
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
281
Образование
5 октября 2018 18:13
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий... Образование
299
5 октября 2018 14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром». Образование
334
5 октября 2018 14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
360
Культура
9 октября 2018 14:21
В честь 200-летия со дня рождения великого российского балетмейстера фестиваль в этом году носит название «Эпоха Петипа. После Петипа». Культура
106
9 октября 2018 09:28
Выставка откроется в областной библиотеке. Культура
130
8 октября 2018 12:57
Подготовлены концерт и выставка работ мастеров. Культура
189
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
430
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1405
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1636
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
150
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
185
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
546
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
468
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
868
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15873
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
481
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1029
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1063
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2119
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1545
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1709
Мероприятия