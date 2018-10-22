Стартовал 2-й этап всероссийского проекта «Великие имена России», который продлится с 22 по 28 октября 2018 года
22 октября 2018 17:31
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Напомним, 21 октября федеральный оргкомитет Конкурса из числа инициаторов проекта, представителей Общественной палаты Российской Федерации, Общества русской словесности, Русского географического общества, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, получил списки от 45 регионов Российской Федерации, участников общенационального проекта по присвоению имен аэропортам, в том числе Самарской области, с вариантами имен выдающихся соотечественников, которыми жители хотят назвать свои воздушные гавани. Списки сформированы по итогам публичных обсуждений в региональных общественных палатах с учетом мнения жителей. Кроме имен кандидатов, они содержат краткие биографические справки и краеведческую информацию, указывающую на историческую связь данной личности с регионом. Согласно правилам, региональные списки могут включать от трех до десяти вариантов имен, однако все регионы предложили максимально возможное число кандидатов – по десять. Лонг-листы включают как имена с мировой славой, так и менее известные – людей, чьи подвиги и достижения помнят и чтут на малой родине, и они являются предметом гордости земляков.
В предварительный региональный лонг-лист от Самарской области вошли 10 фамилий, среди которых имена выдающихся конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора Григория Аксакова.
Второй этап включает в себя формирование общероссийского списка имен-претендентов (лонг-лист). На данном этапе жители каждого субъекта Российской Федерации могут добавить свой вариант имени-претендента к региональному списку, сформированному общественными палатами субъектов Российской Федерации. Каждый участник проекта может выбрать из списка понравившийся аэропорт России и предложить не более одного варианта имени по принципу «один участник – один аэропорт – одно имя». Предложить свой вариант можно, заполнив соответствующую форму на сайте ВеликиеИмена.рф, предварительно авторизовавшись. Далее необходимо выбрать название города из общего списка аэропортов России по городам, предложенных к голосованию, и указать свой вариант имени-претендента, выбрав категорию его профессиональной деятельности в специальном поле. Наиболее популярные варианты (которые были предложены не менее 500 участниками для каждого конкретного аэропорта России) добавляются к региональным спискам.
Сбор дополнительных вариантов имен-претендентов заканчивается 28 октября 2018 года (включительно) в 12:00 по московскому времени.
Сформированный на втором этапе общероссийский список (лонг-лист) имен-претендентов городов с аэропортами России будет опубликован на сайте Общественной палаты Российской Федерации и сайте ВеликиеИмена.рф не позднее 29 октября 2018 года.
Важно отметить, речь не идет о переименовании аэропорта. Так, историческое название «Курумоч» останется во всех авиационных документах, на билетах, информационных табло в залах вылетов и прилетов и пр. Вместе с тем, аэропорту будет дополнительно присвоено имя выдающейся личности, имеющей историческую связь с территорией. Важно также, что реализация данного проекта не предполагает бюджетного финансирования.
Третий этап Конкурса пройдет с 29 октября по 7 ноября 2018г. в виде социологического опроса населения для выбора топ-3 имен-претендентов (шорт-лист) по каждому аэропорту России.
В рамках четвертого этапа, с 8 по 30 ноября 2018г., состоится финальное голосование, которое будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, с помощью социальных сетей («ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также методом анкетирования (на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, торговых центрах и на борту самолетов). Каждый участник Конкурса сможет выбрать один предпочтительный для себя способ голосования.
Итоги голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.
Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведения, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (oprf.ru), а также на специально созданном официальном сайте ВеликиеИмена.рф, передает пресс-служба облправительства.
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