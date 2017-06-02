Старший лейтенант полиции Юрий Плотников из Самары стал лучшим инспектором ДПС области

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Областной этап конкурса профессионального мастерства был проведен по пяти дисциплинам служебно-боевой подготовки: специальная, технико-криминалистическая, медицинская, огневая и физическая.Вчера, 1 июня, начальник Управления ГИБДД Самарской области полковник полиции Игорь Антонов наградил победителей конкурса.3-го места был удостоен инспектор ДПС Тольятти лейтенант полиции Игорь Сергиенко. 2 место было присвоено старшему инспектору ДПС Сергиевска старшему лейтенанту полиции Илье Бухтееву. Победителем конкурса стал инспектор ДПС Самары старший лейтенант полиции Юрий Плотников.Все победители конкурсного мероприятия были награждены дипломами и ценными подарками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области