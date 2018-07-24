Стало известно сколько людей находятся в современном рабстве в России
24 июля 2018 18:22
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Теперь стало известно, сколько из них приходится на Россию.
В России не менее 794 тысяч людей находятся в современном рабстве, передает РБК.
Подробности в видеообзоре РБК.
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