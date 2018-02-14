Стало известно на каком автомобиле ездит президент «ВАЗа» Николя Мор

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Правда же состоит в том, что глава отечественного автогиганта ездит на «Ладе», как это и полагается по традиции. В очередной раз «Ладу» Николя Мора засняли блогеры на стоянке рядом с местом проведения «Рождественской гонки чемпионов», «ВАЗ» является организатором этого мероприятия.Интересно, что президент компании ездит на особой, можно сказать, эксклюзивной версии Lada Vesta Signature. Это удлиненная модификация седана «Веста», которую разработали и изготовили инженеры завода по собственной инициативе, без ведома руководства. Позднее Vesta Signature протестировали журналисты «Большого Тест-драйва».Всего было собрано два экземпляра удлиненной «Весты», первый передали бывшему главе компании Бу Андерссону, но вскоре швед ушел с поста президента «АвтоВАЗа». Новое руководство не посчитало проект серийного выпуска «Signature» перспективным, но в служебном гараже предприятия нашлось место для одного из прототипов, ещё один экземпляр передали в Самарскую областную администрацию.От обычных седанов Vesta прототипы версии Signature отличаются не только удлиненным салоном, расширенными задними дверями и увеличенным до 2.5 метров колесной базой. Внутри у авто салон из натуральной кожи, сзади два раздельных кресла, имеется крупных размеров подлокотник между задними сиденьями. Ещё машина может похвастаться улучшенной звукоизоляцией и доработанной подвеской, которая обеспечивает меньшую вибрацию и лучшую плавность хода.Не исключено, что к проекту «представительских» Lada Vesta на «ВАЗе» вернутся, о чем упоминали в беседах с прессой представители завода. Авто может пойти в мелкую серию, его ориентировочная цена составит порядка 1 миллиона рублей.Фото: Самарские водители