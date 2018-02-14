Стало известно на каком автомобиле ездит президент «ВАЗа» Николя Мор
14 февраля 2018 21:03
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Правда же состоит в том, что глава отечественного автогиганта ездит на «Ладе», как это и полагается по традиции. В очередной раз «Ладу» Николя Мора засняли блогеры на стоянке рядом с местом проведения «Рождественской гонки чемпионов», «ВАЗ» является организатором этого мероприятия.
Интересно, что президент компании ездит на особой, можно сказать, эксклюзивной версии Lada Vesta Signature. Это удлиненная модификация седана «Веста», которую разработали и изготовили инженеры завода по собственной инициативе, без ведома руководства. Позднее Vesta Signature протестировали журналисты «Большого Тест-драйва».
Всего было собрано два экземпляра удлиненной «Весты», первый передали бывшему главе компании Бу Андерссону, но вскоре швед ушел с поста президента «АвтоВАЗа». Новое руководство не посчитало проект серийного выпуска «Signature» перспективным, но в служебном гараже предприятия нашлось место для одного из прототипов, ещё один экземпляр передали в Самарскую областную администрацию.
От обычных седанов Vesta прототипы версии Signature отличаются не только удлиненным салоном, расширенными задними дверями и увеличенным до 2.5 метров колесной базой. Внутри у авто салон из натуральной кожи, сзади два раздельных кресла, имеется крупных размеров подлокотник между задними сиденьями. Ещё машина может похвастаться улучшенной звукоизоляцией и доработанной подвеской, которая обеспечивает меньшую вибрацию и лучшую плавность хода.
Не исключено, что к проекту «представительских» Lada Vesta на «ВАЗе» вернутся, о чем упоминали в беседах с прессой представители завода. Авто может пойти в мелкую серию, его ориентировочная цена составит порядка 1 миллиона рублей.
Фото: Самарские водители
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