Стало известно, в каком городе пройдёт "Евровидение-2019"
13 сентября 2018 20:07
123
- 64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник ,14, четверг, 16, и субботу, 18 мая, -говорится в сообщении.
На песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году победила представительница Израиля Нетта Барзилай.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 сентября 2018 23:19
Фактически умные часы выйдут для наших соотечественников без двух важнейших функций. Социум
75
13 сентября 2018 22:38
Супербактерии, живущие внутри коров, могут стать причиной массового заражения людей. Социум
148
13 сентября 2018 20:07
Как отмечается, 64-й музыкальный конкурс состоится в Тель-Авивском центре ярмарок 14, 16 и 18 мая. Социум
123
Здравоохранение
13 сентября 2018 11:09
Каждый донор в качестве благодарности получит подарок. Здравоохранение
196
12 сентября 2018 12:03
Завтра будут подведены итоги тестирования в регионе. Здравоохранение
175
11 сентября 2018 15:23
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
207
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
208
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
178
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
957
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
315
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
273
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
311
Образование
13 сентября 2018 12:20
Он приурочен ко Дню народного единства. Образование
188
13 сентября 2018 11:56
В рамках конкурса будет представлен широкий спектр разработок молодых конструкторов. Образование
150
12 сентября 2018 22:38
Как отмечается, новые занятия смогут проводить учителя биологии, физики, информатики и других дисциплин. Образование
385
Культура
12 сентября 2018 16:57
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и... Культура
218
12 сентября 2018 13:38
Мероприятие пройдет 16 сентября. Культура
227
12 сентября 2018 13:14
В программе множество мероприятий для детей младшего и среднего возраста. Культура
171
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
259
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1225
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1461
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
322
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
464
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
590
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
973
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1794
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1164
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
485
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
589
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1541
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1104
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1185
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1144
Мероприятия