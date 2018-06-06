Стало известно, когда состоятся концерты российских и зарубежных звезд на площади Куйбышева в рамках фестиваля болельщиков

Ожидается около 500 тысяч гостей. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра: симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируются флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров. Всего же на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля пройдет 9 выступлений.14 июня, 21:00 — Юрий Шевчук и группа «ДДТ»;17 июня — Горан Брегович;21 июня — швейцарская рок-группа Gotthard;22 июня — артисты Большого театра из Москвы;25 июня, 20:00 — Владимир Шахрин и «Чайф»;28 июня — английский диджей Пол Окенфолд;3 июля — Антон Беляев и группа Therr Maitz;7 июля — рэпер L'One;15 июля — группы D'Black и «Дискотека Авария».Кроме обычных мест для любителей футбола оборудовали VIP-трибуны. Стоимость билетов варьируется от 5000 до 15000 рублей.Всех болельщиков пересчитают на входе. Сам вход свободный. При достижении отметки в 20000 человек вход на площадку будет закрыт.Фото: соцсети