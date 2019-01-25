Стало известно, каких IT-специалистов "с руками оторвут" работодатели

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Оказалось, что для многих работодателей важно, какое высшее учебное заведение окончил соискатель на должность. Например, Лаборатория Касперского отдаёт предпочтение выпускникам МГУ, МАИ, НИУ ВШЭ, МГТУ. им. Баумана. "Нашей компании интересны прежде всего выпускники ведущих технических вузов", — объяснил политику Лаборатории Касперского представитель организации. В Rambler Group отбирают выпускников ведущих вузов России — ВШЭ (факультет коммуникаций, медиа и дизайна, факультет компьютерных технологий), МГИМО (факультет международной журналистики), МФТИ и МГТУ им. Баумана.Также ICT.Moscow узнала, можно ли устроиться в компании на IT-должности без опыта. Положительно ответили представители организаций "Яндекс", Лаборатория Касперского, "Манго телеком", Rambler Group, "1С", GMCS, "АйДи — Технологии управления", REG.RU, InfoWatch, Сбербанк и Московский кредитный банк.Например,"Если мы говорим об IT-сфере, нам не так важно, какой вуз окончил специалист. У нас в командах работают даже школьники 16–17 лет", — заявили в компании.