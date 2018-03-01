Стало известно, какие автомобили стали чаще угонять в России

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По сравнению с 2016 годом количество угнанных и взятых покататься автомобилей снизилось на 10%. Тогда было совершено 25,8 тысяч краж автомобилей и 22,4 случаев, когда злоумышленники не похищали автомобиль, а лишь брали «покататься».Больше всего автомобилей угнано в Москве и Санкт-Петербурге. А в Чечне автомобили почти не угоняют.Если в 2016 году больше всего угоняли автомобили Lada, а также высоким спросом пользовались японские автомобили (по данным портала «Угона.нет»). То в 2017 году нет явного лидера. Но по информации того же специализированного портала есть небольшое смещение в направлении автомобилей отечественного автопарка.В 2017 году объем краж российских и японских автомобилей уменьшился. Угонщики стали чаще красть автомобили корейского производства и европейских брендов.Среди марок на первом месте находятся автомобили бренда Lada. Большинство угнанных автомобилей – более старые модели с устаревшими автосигнализациями. Но новые модели Lada Vesta и Lada X-Ray тоже угоняются, не смотря на более серьезную защиту штатных иммобилайзерв. Их угонщики тоже смогли деактивировать. Среди иномарок на первом месте находится Hyundai Solaris. Эта модель уже несколько лет подряд входит в число самых угоняемых автомобилей. После нее с существенным отрывом идет Kia Rio. Как отмечают эксперты, эти модели угнать довольно легко. Так, для Kia можно через интернет заказать ключ, если предоставить VIN-номер автомобиля. Кроме того, водители сами облегчают угонщикам жизнь, устанавливая простые сигнализации без защиты от электронного взлома. Еще одна причина краж – использование не всех возможностей установленных на автомобиле противоугонных систем. В подавляющем большинстве автомобилисты оставляют на сигнализациях пин-коды без изменений.Среди премиальных автомобилей чаще всего стали угонять внедорожники Lexus LX. Для угона этих автомобилей либо удлиняют сигнал штатного ключа или же подключаются к цифровой шине машины и деактивируют установленную сигнализацию.На третьем мести среди самых угоняемых дорогих автомобилей находится Mercedes-Benz E-Сlass. Далее идет BMW X5.