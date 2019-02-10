Стало известно, как спасся выпавший из окна высотки в Зеленограде мужчина
10 февраля 2019 21:31
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Бывший офицер силовых структур и мастер спорта по лыжам, который стремительно стал набирать вес после выхода в отставку. Так "Московский комсомолец" пишет о жителе Зеленоградского административного округа Москвы, который несколько дней назад выпал из окна высотного дома.
Журналисты уточняют, что вес мужчины был не 140, а 130 килограммов, выпал он не с 12-го, а с 13-го этажа и не с балкона, а в окно.
— Экс-оперативник получил проблемы с сердцем и гипертонию. Заболевание в очередной раз дало о себе знать около полуночи в четверг, 7 февраля. Мужчине стало плохо, он начал задыхаться и настежь открыл окно. Чтобы прийти в себя, бедолага опёрся локтями на подоконник и задремал. Ничего из того, что происходило дальше, он не помнит, — пишет издание.
Соседей снизу — владельцев кондиционера — разбудил оглушительный грохот. Выглянув в окно, они заметили искорёженный кондиционер и сидящего внизу на снегу грузного мужчину, который размахивал руками.
Не подтвердилась и информация, что мужчина сломал позвоночник, МК пишет, что у него не обнаружили ни одного перелома, он не терял сознание. После суток, проведённых в реанимации, его перевели в кардиологическое отделение, чтобы подлечить гипертонию и, конечно, чтобы он смог отойти от пережитого шока.
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Комментарии
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