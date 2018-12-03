Стали известные имена лауреатов премии Главы Самары «Мир равных возможностей»

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В понедельник, 3 декабря, в самарской филармонии состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. Сказать слова благодарность самарцам, проявляющим активную жизненную позицию несмотря на ограниченные возможности здоровья, пришли Глава Самарыи председатель городской Думы«Я очень рада приветствовать вас сегодня - в день, напоминающий нам о том, что у всех людей равные возможности. Глядя на вас, знакомясь с вашей деятельностью, понимаешь, что зачастую здоровые люди не могут реализовать и десятой части того, что делаете вы – и в спорте, и в творчестве, в научной сфере или общественной жизни, - обратилась Елена Лапушкина к присутствующим. - Вы вселяете в наши сердца веру в безграничную силу человеческого духа и доброты. Своим примером вы вдохновляете окружающих на благие поступки и бескорыстную помощь тем, кто в этом нуждается».Также в этот день из рук Елены Лапушкиной памятные подарки получили лауреаты премии Главы Самары для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». В этом году награды получили 18 талантливых самарцев в шести номинация. Так в номинации «Общественная деятельность» наград удостоены руководитель студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова, член общественной организации ветеранов войны и труда Промышленного района Гесь Шнайдер, заместитель директора самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Ольга Лифанова; в номинации «Литература и искусство» - основатель и главный редактор проекта «Энциклопедический словарь биографии современников «Вся Россия. XXI век» Владимир Кирилев, участница студии инклюзивного танца и поэтесса Надежда Панина и актриса театра «Мирок» Татьяна Репина.Лауреатами в номинации «Образование и наука» в этом году стали сотрудник «Инклюзивного клуба добровольцев», занимающийся адаптацией молодежных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, Максим Личардин, педагог-хореограф студии инклюзивного творчества Алексей Борискин, директор «Самарской публичной библиотеки» Ольга Любимова.В номинации «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» отмечены член общественной организации инвалидов Октябрьского района Елизавета Власова, столяр с 43-летним трудовым стажем Сергей Киселев, электромонтажник третьего разряда Ольга Кондратьева.Лидерами в номинации «Техническое и народное творчество» стали член Красноглинской районной общественной организации инвалидов Ида Тарасова, член Железнодорожной районной общественной организации инвалидов Нина Кирилина, член Кировской районной общественной организации инвалидов Валентина Езопихина.В номинации «Физическая культура и спорт» наградили параолимпийского чемпиона по плаванию Самарской области Василия Беляева, призера спартакиад по пулевой стрельбе, троеборью на колясках, пауэрлифтингу и мини-гольфу Марину Абрамушкину, а также мастера спорта СССР по спортивной гимнастике Раису Светличную.Также в стенах филармонии чествовали самарцев, оказывающих поддержку общественным организациям инвалидов, и представителей общественных организаций инвалидов, проявивших высокую социальную активность во время проведения Чемпионата мира по футболу. Кроме того, благодарственным письмом за работу со зрителями с ограниченными возможностями здоровья награждены представители футбольного клуба «Крылья советов» Валерьян Панфилов и Вячеслав Зимнюков.«Спасибо вашему клубу за то, что не просто играете в футбол, но и помните о том, что у вас есть зрители, причем зрители с разными особенностями», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.