Стали известны первые итоги проверки качества бензина в России

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Проверка производилась на 60 АЗС в регионе — как на крупных сетевых станциях, так и на заправках частных предпринимателей. Информация о выявленных нарушениях будет передана в Росстандарт, а в Минпромторге отметили, что подобное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем.— Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, — рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Отмечается, топливо, которое дешевле, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству тому продукту, который предлагается на крупных заправках. Наибольшее количество нарушений связано с документацией: на 28 станциях не смогли предъявить паспорт топлива, который свидетельствует о его качестве, а на 12 он оказался просроченным.В Росстандарте отметили, что в области физико-химических характеристик нарушения чаще всего связаны с превышением массовой доли серы и несоответствие октанового числа.