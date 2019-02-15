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Новости /  Общество /  Социум  

Стали известны даты концертов областного фестиваля «Веснушка 2019»

15 февраля 2019 17:29
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В этом году лучшим участникам
В Самарском Доме молодежи с помощью жеребьёвки определили даты концертов областного фестиваля самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка 2019».

Фестиваль Веснушка - серия концертов, которые организовывают студенты и представляют их на оценку профессиональному жюри. В этом году лучшим участникам Веснушки представится уникальная возможность – войти в состав делегации от Самарской области на Российскую студенческую весну.

На Гран-при Фестиваля претендуют студенты 15 ссузов не только Самары, но и Самарской области: Тольятти, Нефтегорска, Домашки, Сергиевска, Обшаровки и Богатого. По итогам жеребьевки открывать областной Фестиваль будет Профессиональное училище с. Домашка, а завершающий концерт пройдет в Нефтегорском государственном техникуме.

Для развития творческого потенциала и повышения качества номеров организаторы традиционно проводят бесплатные мастер-классы по направлениям Фестиваля: вокал, хореография, актёрское мастерство.

Уже сейчас заявки на участие в Веснушке подали 22 образовательные организации. Студенты тех ссузов, которые не организовывают концертное мероприятие и студенты, которые не попали в концертное мероприятие своего учреждения, смогут принять участие в конкурсном дне по направлениям Фестиваля, который пройдет 5 апреля в ДК «Заря».

Заявки на конкурсный день принимаются до 22 марта включительно, передает пресс-служба СДМ. 
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