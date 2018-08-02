Стал не нужен. В Казахстане раба выбросили на улицу, когда он отморозил ноги

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Согласно материалам дела, пять лет назад мужчина распивал в компании знакомых спиртные напитки, а после этого очнулся в крестьянском хозяйстве в соседнем областном районе. На протяжении последующих лет он бесплатно выполнял там работу.Когда мужчина отморозил ноги, его выбросили на улицу.