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Стал не нужен. В Казахстане раба выбросили на улицу, когда он отморозил ноги

2 августа 2018 23:53
133
Мужчина попал в трудовое рабство после того, как распивал спиртные напитки в компании знакомых.
В Казахстане местный житель пять лет провёл в трудовом рабстве, а когда 40-летний мужчина оказался нетрудоспособен, его просто выбросили на улицу. Как сообщает Nur.kz, по данному факту проводится расследование, передает life.ru.

Согласно материалам дела, пять лет назад мужчина распивал в компании знакомых спиртные напитки, а после этого очнулся в крестьянском хозяйстве в соседнем областном районе. На протяжении последующих лет он бесплатно выполнял там работу.

Когда мужчина отморозил ноги, его выбросили на улицу. 
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