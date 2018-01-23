Стал известен список улиц, которые перекроют в Самаре на время ЧМ по футболу
23 января 2018 12:05
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На портале правительства Самарской области появилось постановление о создании системы единой городской навигации, которая будет действовать во время проведения ЧМ по футболу. На ее реализацию из бюджета области выделяется 56,93 млн рублей. Деньги будут потрачены на систему информирования и навигационную систему, которая включает в себя новые указатели на двух языках. Их уже устанавливают на разных дорогах нашего города.
Часть выделяемой субсидии будет потрачена на изменение схемы движения во время Чемпионата мира по футболу. Так, будет перекрыто несколько дорог. В основном это улицы возле площади Куйбышева. Известно, что полностью будут перекрыты:
Улица Куйбышева,
Улица Фрунзе,
Улица Шостаковича,
Улица Молодогвардейская,
Волжский проспект.
На Московском шоссе, улице Демократической и Ново-Садовой будет ограничено движение большегрузов. Эти магистрали входят в главные гостевые маршруты, сообщает портал 63.ру.
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