Сроки перехода на цифровое ТВ в России перенесли на 2 недели

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«У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование», – сказал он.Волин добавил, что абонентской платы при использовании 20 каналов цифрового телевидения не будет. По его словам, первый и второй мультиплекс являются «бесплатным информационным стандартом» России. Эти каналы жители страны выбирают в 90% случаев, отметил замминистра.Недавнее большое социологическое исследование по всем субъектам Российской Федерации показало, что сегодня меньше 10% граждан живут вне цифрового телевидения, а в ряде регионов их только 2–3%, сказал Волин. «В населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек большинство жителей сегодня в состоянии принимать только 10 телевизионных каналов в цифре, но до конца года мы по всей стране включим второй мультиплекс, поэтому все зрители смогут бесплатно принимать 20 телевизионных каналов высокого качества», – пообещал он.Напомним, ранее предполагалось, что эфирное телевизионное вещание в аналоговом формате на территории РФ будет полностью прекращено 1 июля 2018 года. Однако в июле 2014 президент РФ подписал указ, продлевающий использование аналогового сигнала на три года – c 2015 до 2018 года включительно.