Средняя зарплата госслужащих в федеральных госорганах в 2017 году увеличилась на 2,7%
3 марта 2018 16:17
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Лидером, несмотря на снижение на 0,5%, как и годом ранее, стал аппарат правительства, чьи сотрудники ежемесячно зарабатывают более 227 тыс. руб. Месячная зарплата в администрации президента по итогам 2017 года составила в среднем 217,5 тыс. руб., снизившись на 0,5%. На третьем месте — Счетная палата со средним показателем зарплаты в 180,7 тыс. руб. (не изменился к 2016 году).
Средняя зарплата в Совете Федерации по итогам 2017 года составила 180,2 тыс. руб. (рост на 2,3%), в Госдуме средний уровень зарплат вырос на 3,6% и достиг 160,5 тыс. руб. в месяц.
Зарплаты работников Федерального казначейства стали самыми высокими среди министерств и ведомств (160 тыс.). Далее следует МЧС — 151,7 тыс. руб. (рост на 10%), МИД — 148,7 тыс. руб. (рост на 1%), Минфин — 138,2 тыс. руб. (снижение на 1,4%).
Быстрее всего средняя зарплата росла в казначействе: рост составил 33% (после сокращения на 27,5% по итогам 2016 года). На втором месте — Следственный комитет России (плюс 32,8%), по итогам прошлого года средние зарплаты в СК достигли 76,5 тыс. руб. Далее идет Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — 134,4 тыс. руб. (рост 23,8%).
Большой рост зарплат в этих федеральных госорганах обусловлен необходимостью удержать квалифицированные кадры и снизить возможные коррупционные риски, полагает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Специалист, который работает в Федеральном казначействе, равно как специалист, занимающийся кадастром, если они будут получать низкую зарплату, это будет вызывать много вопросов. С одной стороны, мы будем терять квалифицированные кадры, не сможем иметь качественных специалистов. С другой стороны, конечно же, будут возникать коррупционные риски», — сказал РБК Калмыков.
В 2017 году в 50 федеральных министерствах, службах, агентствах (74,6% от их общего числа) уровень среднемесячной зарплаты был ниже средней по Москве (94,9 тыс. руб.), отмечает Росстат. Самыми низкооплачиваемыми госслужащими по итогам прошедшего года стали работники Роспечати с средним уровнем зарплат в 59 тыс. руб., Роснедр — 60,2 тыс. руб. и Ростуризма — 61,3 тыс. руб.
В данных Росстата нет информации о среднемесячных зарплатах, численности и укомплектованности должностей ФСБ, СВР, ФСО, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Главного управления спецпрограмм президента (ГУСП).
В конце декабря 2017 года Минфин впервые раскрыл среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах за 2016 год, в том числе стали известны зарплаты большинства министров. Согласно данным Минфина, самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн руб. в месяц, на 0,5 млн меньше получали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн руб. соответственно. Зарплата главы МЧС в 2016 году составила 954 тыс. руб., министра промышленности и торговли — 921 тыс. руб. По данным Минфина, среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб.
С 1 января 2018 года оклады чиновников, в том числе замещающих госдолжности, впервые за несколько лет были проиндексированы на 4%.
Средняя номинальная зарплата в 2017 году выросла на 7,3% и составила 39,1 тыс. руб., следует из предварительной оценки Росстата. Реальная зарплата увеличилась в прошлом году на 3,5%. Рост зарплат как номинальном, так и в реальном выражении продолжился в 2018 году. В январе текущего года номинальная зарплата по отношению к январю 2017 года выросла на 8,5%, реальная — на 6,2%.
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