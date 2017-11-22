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Средняя заработная плата в Самарской области уменьшилась до 29 567 рублей

22 ноября 2017 12:15
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Средняя заработная плата в Самарской области уменьшилась до 29 567 рублей Вырос долг работодателей перед сотрудниками
Вырос долг работодателей перед сотрудниками.
 
За месяц суммарная задолженность предприятий по заработной плате увеличилась на три миллиона.
По данным на октябрь 2017 года, 1138 трудоустроенных граждан не получили в общей сложности 41 535 000 рублей.

— Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций. Многомиллионный долг приходится на предприятия Самары, Тольятти и Октябрьска, — уточнили в Самарастате.

При этом средняя заработная плата в губернии уменьшилась до 29 567 рублей. Меньше всех получают специалисты, занятые в производстве одежды и древесины. Их средняя заработная плата составляет 8000–9000 рублей. Больше всех оклад у работников, которые занимаются воздушным и космическим транспортом. Их ежемесячный доход достигает 71 535 рублей, пишет 63.ру.

Напомним, что в прошлом месяце сумма заработной платы составила 33 тысячи рублей.

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