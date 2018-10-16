Средняя удельная цена 1 кв.м в новостройках Самары в сентябре составила 47 635 рублей

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При подготовке отчета было проанализировано 1375 предложений к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновьпостроенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в сентябре 2018 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (794 шт.), далее идут 2-комнатные – 356 шт., и 3-комнатные – 225 шт. Средняяплощадь квартир-новостроек составляет 56,15 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,1 кв.м., 2-комнатные – 66,62 кв.м., 3-комнатные – 92,71 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках Самары в сентябре 2018 года составила 47 635 рублей. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 1-комнатных квартир в Ленинском районе – 66 909 руб., наименьшее у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 37 248 рублей. Наибольшее количество предложений в сентябре 2018 года приходилось на Красноглинский район – 36,2%. В Самарском районе новостройки к продаже не предлагались вовсе.Нина Шумкова, руководитель отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки: "В сентябре 2018 динамика средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади новостроек носила отрицательный характер и составила 3 251 руб. или 6,39%. Прошла компенсация резкого роста, наблюдавшегося в июле-августе 2018 г."Аналитики СОФЖИ объясняют столь резкое снижение средней удельной цены большим объемом предложения новостроек «бюджетного»сегмента в Красноглинском районе (в основной массе, ЖК «Новая Самара»). Доля этих предложений в общем объеме проанализированных предложений составила более 36% (при средней удельной цене предложения 1 кв.м общей площади чуть более 40 тыс.руб/кв.м). Данное обстоятельство не замедлило сказаться на общей картине динамики средней удельной цены предложения по городу в целом, передает пресс-служба С ОФЖИ.