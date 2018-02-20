Средняя цена одного квадратного метра в новостройках Самары составляет 45694 рубля

154

По-прежнему, по количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (407 шт.), далее идут 2- комнатные – 140 шт., и 3-комнатные – 103 шт. Средняя площадь квартир- новостроек составляет 56,07 кв.м., при этом 1-комнатные – 42,2 кв.м., 2- комнатные – 68,84 кв.м., 3-комнатные – 93,52 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках Самары составила45694 рубля. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 1-комнатных квартир в Самарском районе – 65892 руб., наименьшее у 3-комнатных квартир в Кировском районе – 38 432 рубля.Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район – 29,7%, при этом в структурепредложения на однокомнатные квартиры приходится 23,2%. Наименьшее количество предложений приходится на трехкомнатные квартиры в Красноглинском районе – 0,5% от общего объема предложений.Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и ипотечного кредитования:"В январе 2018 динамика средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади новостроек носила отрицательный характер и составила 1 396 руб. или 2,96%. С августа 2017 года средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади новостроек находится в районе 46 000 рублей, незначительный рост в ноябре-декабре 2017 года был компенсирован откатом на прежние позиции в январе 2018 года.Продолжение тенденции на выравнивание значения средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в новостройках, позволяет сделать предположение о стабилизации ситуации на рынке новостроек Самары."