Средняя продолжительность жизни россиян выросла более чем на 7 лет
26 ноября 2017 09:34
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Средняя продолжительность жизни россиян с 2005 года выросла более чем на 7 лет и теперь достигает примерно 72,5. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Она отметила, что по темпам прироста, наша страна стала одним из лидеров в мире. Министр добавила, что общая смертность за этот же период снизилась на четверть. По словам Скворцовой, Россия стала стала международным лидером по темпам улучшения ситуации с общественным здоровьем в стране, передает Радио Маяк.
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