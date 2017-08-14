Средняя продолжительность жизни россиян впервые превысила 72 года

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Продолжительность жизни среднего россиянина по итогам января—июня 2017 года впервые в истории превысила 72 года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, средняя продолжительность жизни россиян достигла отметки 72,4 года.«По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на полгода», — сказала Голодец (цитата по ТАСС).Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2020 году ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении должна превысить отметку 73 года (примерно 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин).Рост средней продолжительности жизни россиян пока не сопровождается ростом их реальных доходов. В июне 2017 года реальные доходы россиян, по данным Росстата, впервые с осени 2014 года не упали, однако и прироста после 31-го месяца непрерывного падения ведомство не зафиксировало.К концу марта 2017 года в России насчитывалось 22 млн человек, живущих за чертой бедности.По словам вице-премьера, важнейшей причиной роста средней продолжительности жизни россиян стали действия властей по снижению смертности, уровень которой в первом полугодии 2017 года упал до 12,9 смертей на тысячу человек (в январе—июне 2016 года показатель составлял 13,2 смерти на тысячу человек).«Вопросы здоровья и демографического развития — это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем», — заверила Голодец.В середине июля 2017 года Росстат сообщил о существенном росте уровня естественной убыли населения страны в январе—мае текущего года. По данным официальной статистики, за первые пять месяцев 2017 года в России умерло 111,8 тыс. человек, что почти втрое превышает показатель первых пяти месяцев 2016 года (41,6 тыс.).В среднем по России число умерших в январе—мае 2017 года превысило число родившихся в 1,2 раза. А в 28 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5–2 раза. Естественный прирост населения в начале 2017 года был заф​иксирован Росстатом только в 21 регионе, тогда как годом ранее прирост наблюдался в 33 регионах.