Средневолжская газовая компания: Безопасное прохождение паводка - общее дело

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Пристальное внимание уделено очистке крышек газовых колодцев от снега, льда и грязи, обеспечению их герметизации, а также очистке территорий газорегуляторных пунктов от обильного снега нынешней зимы. Под контролем газопроводы, находящиеся близ пойм малых рек губернии.Кроме того, усилен контроль за расположенными вблизи объектов социального назначения газопроводами, в охранной зоне которых ведутсястроительные и земляные работы. Под особым наблюдением газопроводы, проходящие через водные преграды и овраги, береговые участки переходов: в их близи организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.Населению же необходимо помнить, что перепад температуры грунта в дневное и ночное время, а также оттаивание почвы и неравномерное скапливание воды над подземными газопроводами увеличивает дополнительную нагрузку на них. Все это может привести к разрывам сварных стыков, утечке газа, который под слоем замерзшей почвы может распространяться на большие расстояния, проникать в погреба и подвалы.Поэтому прежде, чем спуститься в подвал или погреб в период большой воды необходимо убедиться в отсутствии запаха газа. При наличии запаха необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 04 или 104 для сотовой связи и проветрить помещение.Поскольку весной большая влажность и сильный ветер способствуют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга. В результате продукты сгорания начинают поступать в жилые помещения, что приводит к отравлению жильцов. Чтобы не случилось трагедии необходимо неукоснительно соблюдать правило проверки тяги до розжига и во время работы газового прибора.Важно помнить, что в случае затопления весенними водами газовых приборов, находящихся в квартирах, необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Подключение можно производить только после их проверки специалистами газовой службы. Владельцы административных, общественных и жилых домов должны позаботиться о свободном доступе работников газовых служб в подвальные помещения в случае необходимости, а также о содержании электроосвещения в рабочем состоянии, передает пресс-служба Средневолжской газовой компании.