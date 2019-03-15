Средневолжская газовая компания: Безопасное прохождение паводка - общее дело
15 марта 2019 15:45
96
подготовительные работы начались еще в феврале. Проверен и доукомплектован аварийный запас материалов и оборудования. Персонал дополнительно проинструктирован об особенностях эксплуатации газопроводов и средств электрохимической защиты в весенний период, а также снабжен необходимым инвентарем.
Пристальное внимание уделено очистке крышек газовых колодцев от снега, льда и грязи, обеспечению их герметизации, а также очистке территорий газорегуляторных пунктов от обильного снега нынешней зимы. Под контролем газопроводы, находящиеся близ пойм малых рек губернии.
Кроме того, усилен контроль за расположенными вблизи объектов социального назначения газопроводами, в охранной зоне которых ведутся
строительные и земляные работы. Под особым наблюдением газопроводы, проходящие через водные преграды и овраги, береговые участки переходов: в их близи организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.
Населению же необходимо помнить, что перепад температуры грунта в дневное и ночное время, а также оттаивание почвы и неравномерное скапливание воды над подземными газопроводами увеличивает дополнительную нагрузку на них. Все это может привести к разрывам сварных стыков, утечке газа, который под слоем замерзшей почвы может распространяться на большие расстояния, проникать в погреба и подвалы.
Поэтому прежде, чем спуститься в подвал или погреб в период большой воды необходимо убедиться в отсутствии запаха газа. При наличии запаха необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 04 или 104 для сотовой связи и проветрить помещение.
Поскольку весной большая влажность и сильный ветер способствуют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга. В результате продукты сгорания начинают поступать в жилые помещения, что приводит к отравлению жильцов. Чтобы не случилось трагедии необходимо неукоснительно соблюдать правило проверки тяги до розжига и во время работы газового прибора.
Важно помнить, что в случае затопления весенними водами газовых приборов, находящихся в квартирах, необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Подключение можно производить только после их проверки специалистами газовой службы. Владельцы административных, общественных и жилых домов должны позаботиться о свободном доступе работников газовых служб в подвальные помещения в случае необходимости, а также о содержании электроосвещения в рабочем состоянии, передает пресс-служба Средневолжской газовой компании.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 марта 2019 18:05
Во время концерта ряду сотрудников и ветеранов были вручены ведомственные награды и почетные грамоты. Социум
53
15 марта 2019 17:57
Инспекторы ГИМС и спасатели продолжают патрулирование мест массового выхода людей на лед Волги и предупреждают граждан о реальной опасности провала под лёд в... Социум
65
15 марта 2019 17:36
В Тольятти пройдет Фестиваль молодежной лиги КВН "ТОЛЬЯТТИ" Социум
61
Здравоохранение
14 марта 2019 15:58
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему... Здравоохранение
277
13 марта 2019 09:53
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
567
12 марта 2019 19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий. Здравоохранение
338
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
152
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
431
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
716
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
388
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
336
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
382
Образование
15 марта 2019 13:56
В тренировочном экзамене по профильной математике участвовали 150 обучающихся. Образование
117
14 марта 2019 10:36
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Образование
340
13 марта 2019 09:59
Респондентов просили оценить уровень современного школьного образования в их городе по десятибалльной шкале. Образование
418
Культура
15 марта 2019 12:52
Гостей ждут выставки и экскурсии. Культура
126
15 марта 2019 12:40
Предварительная запись обязательна. Культура
129
15 марта 2019 11:47
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
147
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
192
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
549
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1017
Видео
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
150
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1096
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
361
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
632
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
844
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
840
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1238
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1385
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
652
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
812
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1263
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1016
Мероприятия