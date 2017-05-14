Среди рабочих профессий у российской молодежи лидирует сварщик
14 мая 2017 11:42
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Профессия сварщика стала самой популярной рабочей профессией у российской молодежи, сообщил сегодня журналистам генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.
Рейтинг популярности профессий по данным союза "Агентство профессиональных сообществ и кадров "Вордскиллс Россия".
"Самой популярной рабочей профессией у российской молодежи можно считать сварочное дело. В рамках отбора участников в финал V национального чемпионата состязания сварщиков включили в программы региональных первенств 74 субъектов РФ. Именно соревнования по сварочным технологиям оказались самыми представительными по географии и количеству участников", - отметил Уразов.
Следующей по популярности профессией стало поварское дело (соревнования прошли в 73 регионах). Третье место в рейтинге заняла компетенция "Дошкольное воспитание": соревнования по ней прошли в 67 регионах, передает Радио Маяк.
Предпочтения российской молодежи сильно отличаются от других стран. В мире самой популярной компетенцией WorldSkills является парикмахерское искусство, а сварочные технологии находятся только на шестом месте. По мнению главного эксперта WorldSkills Russia по сварочным технологиям Виктора Ласкина, это отражает специфику нашей страны. "У нас в России существуют крупнейшие металлургические производства, производится большой объем металлургической продукции, что обуславливает высокую потребность в квалифицированных сварщиках", - подчеркнул он.
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