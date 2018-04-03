Сразу две инициативные группы обратились к главе региона с просьбой о строительстве спортивных площадок
3 апреля 2018 20:02
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Сразу две инициативные группы обратились к главе региона с просьбой о строительстве спортивных площадок. В тольяттинской коррекционной школе-интернате №5 действует девять спортивных секций. Учебному заведению есть чем гордится: среди воспитанников – семь победителей и призеров Сурдлимпийских игр, пять заслуженных мастеров спорта и четыре мастера спорта.
Как пояснил Дмитрию Азарову заслуженный тренер СССР, инструктор интерната Эдуард Якушов, год назад при ремонте теплотрассы был перекопан пришкольный стадион и детям негде заниматься спортом. По словам Якушова, если спортплощадка появится, то результаты школьников непременно будут расти.
«С современной площадкой сделать можно очень многое, - сказал тренер. - Будем воспитывать мастеров спорта по легкой атлетике, теннису, баскетболу, бадминтону, гольфу».
Глава региона дал поручение врио министра спорта Дмитрию Шляхтину построить спортплощадку в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» уже до начала нового учебного года. В Тольятти оборудуют площадку 56 на 28 метров с безопасным покрытием, подходящим для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом на всех этапах региональному минспорту поручено советоваться с руководством и преподавателями интерната - ведь они лучше других знают, как лучше оснастить спортплощадку с учетом особенностей ребят. Кроме того, школа получит новый спортинвентарь – такое поручение было дано врио министра образования и науки региона Владимиру Пылеву.
«Решение по этому объекту мы принимаем. 1 сентября дети должны получить площадку», - резюмировал Дмитрий Азаров.
Положительное решение также было принято по оборудованию спортплощадки при школе на ж/д станции «Звезда» Безенчукского района. По словам главы поселения Звезда Лидии Васильевой, из 200 учащихся половина активно занимается спортом. «Если дети занимаются спортом, они вырастут не только здоровыми, но и успешным», - уверена глава поселения.
В сентябре у жителей Звезды в распоряжении будет площадка, где летом можно играть в футбол, баскетбол, теннис, а зимой - оборудовать каток. Дмитрий Азаров обратил внимание врио министра спорта, чтобы на всех этапах работы проводились с учетом пожеланий жителей поселения.
Отметим, что в текущем году пять спортивных площадок будет оборудовано в Самаре, две – в Тольятти, по одному объекту введут в Волжском, Безенчукском, Камышлинском, Клявлинском и Исаклинском районах, сообщает пресс-служба облправительства.
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