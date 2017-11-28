Спустя полвека: В политехе откроется арт-объект «Наш Высоцкий»

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Сегодня политех наряду с клубом им. Дзержинского и филармонией являются единственными сохранившимися в Самаре площадками, на которых выступал Высоцкий.Известно, что накануне, 29 ноября 1967 года, Высоцкий дал концерт во дворце спорта, где его уговорили выступить на следующий день для студентов политеха, которые не смогли попасть на этот концерт. И он, недолго думая, согласился.На сцене политеха Высоцкий исполнил 33 песни. Именно здесь впервые на широкой публике прозвучала его «Песенка про йогов». Примечательно, что концерт в политехе был первым выступлением Высоцкого перед студенческой аудиторией. Здесь артист выступал совершенно бесплатно. С этого концерта сохранилась аудиозапись и всего одна фотография, сделанная студентом.На концерте в политехе присутствовало более тысячи зрителей, несмотря на то, что зал вмещал только 400 человек. На аудиозаписи второй песни «О госпитале» слышно, как Высоцкий обращается к организаторам концерта: «Если там будут стучать, вы сразу пускайте, потому что будут стучать в течение песен». Очевидцы концерта утверждают, что двери в зал были выломаны. Известно, что концерт проходил днем, вовремя занятий, и тогдашний ректор КПтИ Николай Панов разрешил организовать радиотрансляцию в учебные аудитории. В песне «Штрафные батальоны» по просьбе организаторов Высоцкий опустил куплет со словами «… считайте коммунистом».Об этих и других интересных фактах, связанных с пребыванием Владимира Высоцкого в политехе, расскажут очевидцы того концерта. Также всех гостей мероприятия ждёт необычный перформанс, который перенесёт их в 1967 год и позволит услышать голос легендарного артиста, сообщает пресс-служба СамГТУ.