Спрос на коттеджи на Новый год в Самаре вырос на 16%
29 декабря 2018 11:57
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Самарская область попала в десятку регионов, жители которых наиболее активно занимались поиском предложений о сдаче в аренду именно коттеджа на новогодние праздники. Об этом говорит исследование портала «AvitоНедвижимость».
Впрочем, в некоторых регионах отмечать Новый год на природе хотят еще сильнее — например, в Пермском краю спрос вырос почти в 1,5 раза. А вот в Иркутской области предпочитают оставаться дома — там спрос упал на 23%.
При этом средняя цена посуточной аренды коттеджа по России упала на 4%. Этот тренд справедлив и для Самарской области, где цена на коттеджи снизилась на 3% за год и составила 7180 рублей в сутки, пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
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