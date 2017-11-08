Спортсмены рассказали об употреблении допингового «коктейля Родченкова» — смеси трех запрещенных стероидов с алкоголем
8 ноября 2017 23:01
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Согласно сообщениям спортсменов, двух мужчин и одной девушки, компоненты «коктейля» были в таблетированной форме и выдавались спортсменам их тренерами в трех банках без этикеток, которые отличались только цветом крышек.
В банке с коричневой крышкой содержался стероид тренболон, в банке с синей крышкой был стероид метенолон, а в банке с оранжевой — стероид оксандролон.
Доза подбиралась индивидуально — ту или иную таблетку (или ее часть) нужно было рассасывать во рту с небольшой порцией алкоголя, для более быстрого попадания стероидов в кровь. «Буквально полглотка», — уточнил спортсмен, которого издание называет Николаем П.
По его словам, таблетки из трех банок нужно было чередовать, использовать не каждый день, а «по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление».
Дмитрий Р., выступавший в роли менеджера спортсменов, продемонстрировал телеканалу полностью запечатанную банку тренболона из той партии. На банке сохранилась этикетка со страной-производителем (Китай) и составом: в одной таблетке — 25 мг тренболона, 5 мг оротата калия и 1 мг экдистерона. По словам Дмитрия, экдистерона в таблетке «ничтожное количество» и нужен он там только для того, «чтобы растаможить продукт, как пищевую добавку».
Дмитрий также рассказал, что спортсмены препараты «получали бесплатно от тренеров или менеджеров, то есть тех, кто занимался этими вопросами», а за их производство отвечал некий человек, известный как Витя-Джинтропин, который «держал тогда почти весь рынок стероидов в России». «Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди», — подчеркнул собеседник «Матч ТВ».
Спортсменка, которую «Матч ТВ» называет Ольга Н., подтвердила, что получила «коктейль» бесплатно вместе с подробными с инструкциями, как его принимать. «Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум еще одна моя знакомая девушка», — рассказала Ольга. По ее словам, она «только сейчас поняла, что это было», а до допингового скандала не знала состав препаратов. По ее словам, никто в ее окружении не знал, что она не принимает препараты.
1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Результаты спортсменов на Играх в Сочи также были аннулированы. По данным расследования МОК, атлеты принимали «коктейль Родченкова». Вице-премьер Виталий Мутко выразил недоумение решением МОК, пообещал подать апелляцию и продолжить поддержку обвиняемых в употреблении допинга российских атлетов.
Следственный комитет России 8 ноября объявил, что его собственное расследование опровергает опубликованные в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена сведения о существовании в России «некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей», а также о подмене на зимней Олимпиаде в Сочи допинг-проб российских спортсменов.
Следователи опросили более 700 человек, проживающих на всей территории Российской Федерации (спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России и других, причастных к организации профессионального спорта) однако «ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы». Все нарушения антидопинговых правил, если они имелись, «носили сугубо индивидуальный характер», говорилось в сообщении СК.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков уехал из России в 2015 году, после того как был опубликован доклад Ричарда Макларена, независимого эксперта WADA, о допинге в российском спорте. В России против Родченкова было возбуждено уголовное дело — его обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Сам Родченков заявил, что «не планировал уезжать из России». По его словам, он получил предупреждение, что планируется его «самоубийство». «Я подумал, что моя семья будет в безопасности, если я уеду. И даже если я умру, то по крайней мере расскажу всему миру правду», — написал Родченков в своей колонке для газеты The New York Times.
Словосочетание «коктейль Родченкова» стало использоваться СМИ после публикации NYT от 12 мая 2016 года, в которой говорилось о том, что бывший глава антидопинговой лаборатории смешивал три запрещенных препарата с алкоголем, получившийся «коктейль» затем употребляли российские спортсмены.
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