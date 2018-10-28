Спорт, сельдерей и пиво. Секреты долголетия от учёных

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Залог долгой жизни — спортАмериканские учёные из Кливлендской клиники провели исследование и обнаружили, что состояние кардиореспираторной системы и продолжительность человеческой жизни связаны между собой. Согласно результатам анализа, аэробные нагрузки способствуют снижению риска смертности и повышают кардиореспираторную выносливость организма.По их словам, занятия аэробикой положительно влияют на сердце и дыхательные органы, а после нагрузок их состояние становятся лучше во много раз. Кроме того, как отмечают специалисты, занятие спортом оказывают долгосрочное положительное действие на человеческий организм, вне зависимости от возраста. Пациенты старше 70 лет, к примеру, с высоким уровнем физической подготовки снижают свой риск смерти.СельдерейДиетологи из США посоветовали добавлять сельдерей в свои салаты или супы, а ещё лучше — употреблять его вместе с оливковым маслом. По их словам, этот овощ способен затормозить старение организма, а всё потому, что он содержит в себе уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, обеспечивающих стабильную работу клеток.Так, употребляя сельдерей, можно активировать выведение из организма токсинов и шлаков и этим самым поддержать хорошее состояние кожи. Этот продукт к тому же является антиоксидантом так как борется с клетками, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний, а сок сельдерея применяется в косметологии как противовоспалительное и антиугревое средство."Витамины долголетия"Старший научный сотрудник Исследовательского института детской больницы Окленда (США) Брюс Эймс представил свою комбинацию витаминов и минералов, играющих большую роль в улучшении здоровья человека пожилого возраста и продлении жизни. В список важных веществ медик включил витамин К, витамин D, омега-3 жирные кислоты, магний и селен.По его словам, именно эти витамины поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвращают повреждения клеток в результате окислительного стресса. Доктор Эймс также отмечает, что для продления своей жизни необходима и сбалансированная диета. В частности, в свой рацион он советует добавить овощи, фрукты и отказаться от сладких напитков, а также пустых углеводов.Учёный добавил, что дефицит "витаминов долголетия" вызывает в организме человека сбои. Предыдущие исследования Эймса показали, что недостаток витамина К в организме человека приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.ПомидорыСогласно результатам южноамериканских учёных, продлению жизни способствует ежедневное употребление помидоров. По их данным, в томатах содержится большое количество полезных минералов и микроэлементов. К примеру, наличие витаминов А и С укрепляют иммунную систему, а ещё замедляют процесс старения клеток. Томаты разновидности черри к тому же полезны для зрения и богаты бета-каротином.В вяленом виде в плодах, по словам авторов исследования, содержится значительная концентрация антиоксиданта ликопина — вещество эффективно защищает организм от появления раковых клеток, а также положительно влияет на работу желудка, лёгких и поджелудочной железы.Правильное питаниеКак отметила Главный гериатр российского Минздрава Ольга Ткачёва, основу долгой жизни человека составляют физическая и социальная активность, а также правильное питание. По её словам, дряхлости мышц, которая образуется в старости, можно избежать благодаря физической активности — нагрузки помогут сохранить массу и мышечную силу.В рационе человека, который хочет долго жить, обязательно должно быть много овощей и фруктов. Помимо того, нужна и социальная активность. Ткачёва отмечает, что чем дольше человек востребован, тем дольше он живёт. Важно также и высыпаться, отказаться от вредных привычек, контролировать своё артериальное давление и уровень холестерина, а также учиться.ПивоУчёные из университета Эрлангена-Нюрнберга заявили, что входящие в состав пива два вещества — ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, содержащиеся в хмеле — являются особенно полезными для человеческого организма.Эти вещества ингибируют жировые заболевания печени, вызванные избыточным весом и недоеданием, и предотвращают образование рубцов, а также они способны убивать раковые клетки печени и не допускать набор избыточного веса.