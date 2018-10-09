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Новости /  Общество /  Социум  

Список россиян, имена которых присвоят аэропортам, станет известен к декабрю

9 октября 2018 23:29
57
Регионам необходимо прислать список, включающий в себя от трёх до десяти имён, в срок до 18 октября.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев рассказал, что имена 45 великих россиян, которые присвоят аэропортам по всей стране, станут известны к декабрю. Его слова приводит пресс-служба палаты, передает life.ru.

— Мы считаем, что до конца ноября вполне можно выбрать имена, которые будут присваиваться аэропортам. В течение двух месяцев нужно провести работу, чтобы в начале декабря торжественно объявить имена победителей, — сказал Фадеев.

Он подчеркнул, что в срок до 18 октября регионы должны будут предоставить список, который будет включать в себя от трёх до десяти имён. Они же после этого пройдут общественное обсуждение.

Сайт "Великие имена России" будет запущен 11 октября. 
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Комментарии



Социум
9 октября 2018  23:29
Регионам необходимо прислать список, включающий в себя от трёх до десяти имён, в срок до 18 октября.
Список россиян, имена которых присвоят аэропортам, станет известен к декабрю
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