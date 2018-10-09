Список россиян, имена которых присвоят аэропортам, станет известен к декабрю

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— Мы считаем, что до конца ноября вполне можно выбрать имена, которые будут присваиваться аэропортам. В течение двух месяцев нужно провести работу, чтобы в начале декабря торжественно объявить имена победителей, — сказал Фадеев.Он подчеркнул, что в срок до 18 октября регионы должны будут предоставить список, который будет включать в себя от трёх до десяти имён. Они же после этого пройдут общественное обсуждение.Сайт "Великие имена России" будет запущен 11 октября.