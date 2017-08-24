Спецназ ЦВО провел под Самарой учебную спецоперацию по уничтожению боевиков в городских условиях

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Подразделения специального назначения Центрального военного округа провели под Самарой учебную спецоперацию по ликвидации незаконного вооруженного формирования в городских условиях.По замыслу учения, спецназовцам необходимо было привести штурм зданий в населенном пункте Водино, в том числе беспарашютным способом на крыши, уничтожить боевиков, занявших жилые дома, освободить заложников и оказать помощь раненным.В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие продемонстрировали высокий уровень отработки вопросов, в том числе с использованием современных образцов вооружения. За действиями российского спецназа наблюдали офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана, которые прибыли в Самарскую область для обмена опытом в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Узбекистана и России на 2017 год, сообщает пресс-служба ЦВО.