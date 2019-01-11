Специально для сладкоежек. Учёные нашли неожиданное средство от кашля

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— Возможно, это звучит как рассказ от Мэри Поппинс, но как независимый врач, потративший годы на изучение механизма кашля, я могу заверить, что на самом деле доказательство является таким же твёрдым, как батончик с фруктами и орехами, — отмечает профессор Университета Халла Алин Морис.В исследовании приняли участие 163 добровольца, разделённые на две группы. Одни получали медикаменты, имеющие в своей основе какао, а другие — обычные препараты. В итоге оказалось, что у испытуемых из первой группы наблюдалось улучшение состояния уже после двух дней приёма лекарства.Отмечается, что это не первое исследование чудодейственных свойств шоколада. Ранее учёные из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин, алкалоид какао, лучше подавляет кашель, чем кодеин, традиционно использующийся в подобных лекарствах.Такой эффект связывают с более липкой и тягучей структурой шоколада, благодаря которой он буквально обволакивает воспалённые нервные окончания в горле, защищая от раздражения, наподобие мёда, заодно способствуя более долгому контакту других действующих веществ препарата с горлом. Однако шоколад, по мнению учёных, обладает ещё и своего рода тормозящим действием на сами нервные окончания.Помочь с приступами кашля может также и самый обычный шоколад из магазина, особенно тёмный. Однако для этого его надо не съедать сразу, а медленно рассасывать. Тогда он успевает покрыть воспалённые участки горла и сформировать защитный барьер. А вот горячий шоколад такими свойствами, по мнению учёных, похвастаться не может.