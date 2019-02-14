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Новости /  Общество /  Социум  

Специалисты рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ в СО

14 февраля 2019 16:24
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Лучший метод профилактики гриппа и ОРВИ - это вакцинация. Врачи убеждают не заниматься самолечением ОРВИ и гриппа.
Сегодня в министерстве здравоохранения Самарской области прошел брифинг на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ в Самарской области» с участием специалиста Управления Роспотребнадзора по Самарской области Владимира Квятовского, главного детского инфекциониста Самарской области Сергея Китайчика, главного пульмонолога Самары Людмилы Поваляевой.

По словам Владимира Квятовского в Самарской области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11,2%, в том числе в возрастной группе от 7 до 14 лет – на 17,3%. Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов.

- За прошедшую неделю с 4 по 10 февраля в области зарегистрировано 15206 случаев ОРВИ и гриппа, - отметил Владимир Квятовский. - Показатель на 10 тысяч населения составил 47,3, в том числе среди населения города Самары - 6229 случаев. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения области выросла на 20,9%, среди населения. Самары на 11,9%.

По данным Роспотребнадзора среди вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа АН1N1(2009). Также
выделяются вирусы гриппа AH3N2, вирусы негриппозной этиологии: парагриппа, рино- и аденовирусы.

- Особенностью гриппа АН1N1 является быстрое развитие болезни, отсюда необходимость своевременного обращения за помощью, - отметил Сергей Китайчик - У родителей должна быть здоровая настороженность - если у малыша температура не снижается, руки, ноги холодные, появляются иные симптомы недуга, нужно обязательно обратиться к врачу.

Лучший метод профилактики гриппа и ОРВИ - это вакцинация. За 2018 год в регионе было привито больше полутора миллионов человек.

При первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу, так как любое вирусное заболевание, перенесенное "на ногах", может привести к осложнениям.

- Опасным является даже не сам грипп, а его осложнения, - отметила Людмила Поваляева. - В связи с этим людям, относящимся к группе риска (маленькие дети, беременные, лица пожилого возраста, либо лица, страдающие такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, и заболевания органов дыхания, бронхиальная астма и ХОБЛ, люди, страдающие ожирением либо любыми иммуносупрессивными заболеваниями) при первых признаках заболевания необходимо обратиться к лечащему врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Рекомендуем даже не посещать врача в поликлинике, чтобы оградить окружающих людей от развития респираторных заболеваний. Лучше всего вызвать специалиста на дом. И уже дома врач даст все рекомендации и при необходимости назначит дополнительные методы обследования. Напомню, что при гриппе главную опасность представляет развитие пневмонии. Осложнения, как правило, развиваются в течение двух. трех и восьми дней. Один из первых симптомов – одышка. Именно на это следует обратить внимание.

Врачи убеждают не заниматься самолечением ОРВИ и гриппа. Как лечиться, какие препараты принимать – все это должен определить
медработник. Бессистемное потребление лекарственных средств без наблюдения врача может усугубить состояние здоровья человека. Кроме того медики рекомендуют самарцам ограничить посещения мест массового скопления людей, не брать маленьких детей в торговые центры и иные общественные места. В случае появления симптомов болезни (высокая температура, кашель, одышка и др.), необходимо обратиться за медицинской помощью – вызвать терапевта на дом, обратиться за неотложной помощью («неотложка» при поликлиниках) или скорой медицинской помощью (в зависимости от состояния).

Правила профилактики гриппа

1. Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
2. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
3. Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
4. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.
5. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
6. Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
8. Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
9. Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
10. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
11. Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
12. По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
13. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой, передает пресс-служба облправительства. 
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