Специалисты рассказали, как изменятся цены на хлеб в конце года
3 октября 2018 15:06
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— Серьёзных оснований для подорожания хлеба в ближайшее время в России нет. Все процессы, связанные с повышением издержек, уже случились в начале года. А сейчас, во второй половине года, фундаментальных движений в себестоимости не происходит, — сообщил Злочевский ТАСС.
По его словам, в дальнейшем необходимо смотреть на динамику издержек — тарифы на энергетику, арендные ставки и стоимость перевозок.
При этом россияне, по утверждению главы РЗС, стали потреблять меньше хлеба, а в потребительской корзине он занимает лишь 2,5 процента.
Злочевский подчеркнул, что необходимо подавлять не цены на хлеб на различных этапах, а растущие тарифы издержек, так как первая мера очень сильно влияет на качество продукта, создавая "тиски для хлебопёков".
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