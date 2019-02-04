Специалисты по охране труда приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде

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Целью олимпиады является повышение престижа профессии специалиста по охране труда. По итогам будет сформирован официальный реестр специалистов по охране труда. Все участники получат Сертификаты, подтверждающие уровень знаний.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.olimpiada.trudohrana.ru, изучить ключевые вопросы охраны труда и пройти тестирование. Сумма баллов и время ответов по вопросам определяет место в рейтинге.Регистрация открыта до 28 февраля 2019 года.Олимпиада проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости, передает пресс-служба горадминистрации.