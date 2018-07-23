Специалисты Роспотребнадзора Самарской области проводят консультирование по вопросам оказания медицинских услуг
23 июля 2018 14:50
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По вопросам оказания медицинских услуг
24.07.2018г. с 14:00 час до 18:00 час
25.07.2018г. с 09:00 час до 13:00 час
26.07.2018г. с 14:00 час до 18:00 час
27.07.2018г. с 09:00 час до 13:00 час
Интересующие Вас вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефону: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56.
Специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: (846) 337-73-93;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Тольятти » по телефону: (848)-2- 37-21-71;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Новокуйбышевск» по телефону: (846)-35-4-20-38;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Сызрань» по телефону: (846)-4-98-61-21;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в Сергиевском районе» по телефону: (846)-55-2-44-82, сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.
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