Специалисты РТРС рассказали о цифровом эфирном телевидении в Нефтегорском районе

280

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Нефтегорского района, главы 8 сельских поселений и 1 городского поселения, управляющие микрорайонов города Нефтегорска, социальные работники, руководители крупных предприятий, представители общественных организаций и активные жители муниципального района Нефтегорский.Специалисты самарского филиала РТРС рассказали о ходе реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в регионе и сообщили, что до конца этого года планируются включения трансляции каналов второго мультиплекса на всей территории области.Участники семинара узнали о необходимом для «цифры» приемном оборудовании и способах его подключения. Специалисты «Самарского ОРТПЦ» продемонстрировали качество телевизионного сигнала на телевизоре современного поколения, поддерживающем формат цифрового вещания DVB-T2, и телевизоре старого поколения, не поддерживающем указанный формат, но на который эфирное цифровое телевидение можно «принять» через специальную цифровую приставку. И в том и в другом случае также потребуется наружная антенна дециметрового диапазона.«Очень важно, что процесс подключения к «цифре» достаточно прост. Оборудование для просмотра «цифры» (цифровая приставка, антенна, телевизионный соединительный кабель) недорогое, что немаловажно для семейного бюджета. К тому же, это вложение разовое, ведь в дальнейшем никакой абонентской платы за просмотр цифрового эфирного телевидения не потребуется. Оборудование можно приобрести в любом магазине, торгующем электроникой. РТРС не продает оборудование, не оказывает платных услуг по настройке оборудования, а только транслирует сигнал цифрового эфирного телевидения и консультирует население области по вопросам цифрового телевещания. Карта охвата вещанием и полезные советы по выбору приемного оборудования размещены на информационном портале о цифровом эфирном телевидении смотрицифру.рф», — рассказывает ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ»Специалисты РТРС предупреждают, что в тех случаях, когда телевизионная передающая станция находится на значительном удалении, желательно применять антенны с усилителем, однако слишком сильный коэффициент усиления может привести к помехам при просмотре цифрового эфирного телевидения, особенно в тех случаях, когда станция вещания находится близко. Если кто-то уже смотрит цифровые программы первого мультиплекса, то для приема программ второго мультиплекса достаточно будет лишь перезапустить в автоматическом режиме процесс настройки на телевизорах или цифровых телевизионных приставках.Закрывая семинар, и.о. главы администрации Нефтегорского районаотметил: «Прогресс пришел в села и маленькие города. У нас есть альтернатива – смотреть бесплатное эфирное цифровое телевидение или платное телевидение — спутниковое и кабельное. Полученную сегодня важную информацию мы должны всеми доступными способами распространить среди всех категорий населения района».В конце семинара специалисты РТРС подарили цифровую приставку многодетной семье Темераалеевых, проживающих в селе Зуевка, воспитывающих трех родных и одного приемного ребенка.Участники встречи получили от специалистов «Самарского ОРТПЦ» методические материалы по приему эфирной «цифры», передает пресс-служба облправительства.***Сегодня жители Самарской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».Телезрители Самары, Жигулевска (Тольятти), Сызрани и Чапаевска дополнительно могут принимать 10 телеканалов пакета РТРС-2 (второй мультиплекс): СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», ТВ-3, «Домашний», «Спас», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».С 1 января 2019 года вещание программ второго мультиплекса будет повсеместным.По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания можно обращаться в Единый информационный центр РТРС по бесплатному круглосуточному номеру