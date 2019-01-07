Спасённый в Магнитогорске малыш пришёл в сознание

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— Активно реагирует, общается с мамой, — сообщила журналистам Скворцова.Напомним, маленький Ваня провёл под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв, более суток. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан. Он помог спасателям себя отыскать — громко плакал. В тяжёлом состоянии Ваня был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.