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Спасённый в Магнитогорске малыш пришёл в сознание

7 января 2019 15:53
264
Состояние десятимесячного Вани существенно улучшилось.
Состояние десятимесячного Вани, спасённого из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда многоэтажки, существенно улучшилось. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, малыш пришёл в сознание, передает life.ru.

— Активно реагирует, общается с мамой, — сообщила журналистам Скворцова.

Напомним, маленький Ваня провёл под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв, более суток. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан. Он помог спасателям себя отыскать — громко плакал. В тяжёлом состоянии Ваня был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. 
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Комментарии



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