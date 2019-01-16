Спасённых могло быть больше. Какие проблемы вскрыла трагедия в Магнитогорске
16 января 2019 20:50
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Взрыв и следом обрушение в доме 164 на Карла Маркса произошло в 6:08, а уже через 7 минут на место прибыли экстренные службы — скорая, 21-я и 25-я пожарные части города. Огонь на третьем этаже здания ликвидировали быстро. Тогда и вскрылась первая проблема, которая будет стоить жизней: в крупном промышленном центре с населением больше 400 тысяч человек нет техники, способной разбирать завалы. В первые несколько часов спасатели работали без оборудования, голыми руками.
— Залезли на эту кучу огромную — и давай выдёргивать людей. Смотришь на эти конструкции, которые сверху над тобой висят, и думаешь: не дай бог что-то рухнет. Потом раз-раз — мальчишка 13 лет где-то нас зовёт. Но мы же в экипировке, аппарат дыхательный, столько обмундирования. Скинули, бросили всё в кучу. Начали рыть, а ему всё хуже. Потом команда "на выход" — может быть обрушение. Все как рванули, а он зажатый лежит и говорит нам: "А как же я?" Такая беспомощность, аж плакать хотелось, не дай бог завалит — постояли, давай дальше его рыть. Спасли, — рассказал Дмитрий, спасатель 21-й пожарной части.
Сотрудники МЧС проявили героизм, работая в опасных условиях — над ними нависали плиты, которые в любой момент могли рухнуть. К 11 утра 31 декабря из-под завалов извлекли тела троих погибших. Спасатели всё больше ощущали острую необходимость в специальной технике — кране с супердлинной стрелой и гидроножницах.
Оказалось, что именно в это время со спасательным штабом, мэром Магнитогорска и губернатором области пытался связаться Юрий Овчаров — глава компании РВС ("Работы. Взрывные. Специальные"), которая занимается демонтажем и разбором завалов. Он хотел помочь спасти людей, предоставив свою технику, но никто просто не ответил.
Одной из роковых ошибок Mash назвал обрушение плиты прямо на завалы, под которыми, возможно, всё ещё находились живые люди. Конструкция мешала проводить спасательные работы, и её решено было демонтировать, но сделать это правильно из-за отсутствия оборудования не удалось. Во время падения плиты под завалами оставалось ещё 35 человек.
В 22:00 31 декабря МЧС сообщил о семерых погибших, под завалами нашли троих живых людей, но достать их не удавалось. Они слышали спасателей, переговаривались с ними и надеялись выбраться из бетонных тисков.
— Под аркой обнаружили человека, его не успели спасти, он был очень глубоко, под плитами. Двигать было опасно, его бы завалило. Кремлёв или Денис, или Дмитрий, которому 29 было, я с ним общался. Между ним и нами были плиты, которые упали вертикально, метр двадцать длиной, и на этих плитах — все обломки с верхних этажей... если бы мы их выдернули, его бы завалило. Мы пытались, даже делали лаз к нему, но не успели. Люди подавали признаки жизни днём, во второй половине дня тех, кого мы слышали, видели, уже не было, — рассказал Юрий, спасатель 21-й пожарной части.
Разбор завалов без всей необходимой техники продолжался несколько следующих дней. Надежда на то, что удастся достать из-под обломков живых, сходила к нулю. Спасатели назвали чудом обнаружение в руинах десятимесячного мальчика Ваню. 2 января к 11 утра к месту трагедии прибыла нужная для работ техника и разбор завалов начал продвигаться необычайно быстро. Однако было уже поздно — живых людей в обломках больше не нашли. Последнюю, 39-ю жертву трагедии нашли 3 января в 19:00.
Mash заключил, что после ЧП в Магнитогорске неоспоримым остаётся один факт — только местные спасатели, сами магнитогорцы — это единственные люди, которых в этой истории не в чем винить. Они лезли под обломки, без страховки и с постоянной угрозой для жизни ради спасения жизней.
Фото: соцсети
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