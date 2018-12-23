Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске

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Ранее власти сообщали, что обнаружены тела восьми человек, а поиски девятого погибшего продолжаются.​«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]», — рассказали агентству в штабе. Собеседник агентства уточнил, что подъем тел еще не начался, пожарные продолжают бороться с огнем и ликвидируют последний очаг возгорания.Возгорание в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло 22 декабря на глубине 364 м​. Всего в тот момент в шахте находились 17 человек, восемь из которых вышли на поверхность, а девять оказались заблокированными, связь с ними была потеряна. Все они сотрудники подрядной организации ФГУП «УС-30». По предварительным данным, загорелись монтажная пена и строительный мусор, представители компании связали происшествие с проведением работ в строящемся стволе шахты.Управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии и пожара на шахте «Уралкалия» по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).В ночь на воскресенье губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования семьям и близким девяти горняков. «Спасатели говорят, шансов нет», — заявил губернатор. «Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется», — написал он.Позже Решетников заявил, что подписал необходимые документы об объявлении 24 декабря днем траура в Пермском крае.