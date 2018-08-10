Спасатели достали московского альпиниста из ледовой трещины на Эльбрусе

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— По предварительной информации, у него жалобы на боли в спине, — отметили спасатели.Ранее представители МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что вечером 10 августа на Эльбрусе на высоте 4,2 тыс. метров заблудилась зарегистрированная группа из 12 человек. Все они были из Москвы. Им на помощь отправились десять спасателей.