Спасатель из Самары Дмитрий Егоров награжден Почетным знаком «За самоотверженность»

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Почетного знака «За самоотверженность», которым награждаются граждане, проявившую высокую сознательность, мужество, отвагу, или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни, были удостоены три кандидата, среди которых мастер-пожарный «3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области» старший сержант внутренней службы1 ноября 2016 года в квартире на 6-ом этаже девятиэтажного дома, расположенном на проспекте Юных Пионеров Самары, случился пожар. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений жильцы соседних квартир, расположенных на седьмом, восьмом и девятом этажах просили о помощи.Личным составом «3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области», прибывшим на место пожара, было эвакуировано 11 человек, 1 из которых ребенок.Тушение пожара осложнялось тем, что горящая квартира, находящаяся на 6-ом этаже, была сильно задымлена, а из прогоревших полипропиленовых труб отопления лилась горячая вода. Установка автомобильной лестницы для эвакуации людей не представлялась возможной из-за наличия электрических проводов и веток деревьев.Дмитрий Егоров в условиях сильного задымления, высокой температуры и нулевой видимости, рискуя собственной жизнью, отыскал в квартире и вынес на улицу семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба МЧС Самара.