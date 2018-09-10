Спартакиада «РКС-Самара»: гонки на лодках-драконах прошли в эти выходные на Сухой Самарке

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За звание лучших состязались 480 человек, больше двадцати команд, восемь из которых от «РКС-Самара», остальные - любители спорта, представители различных самарских компаний. Их собрал Фонд поддержки гребли и других видов спорта «Победа».Гонки традиционно прошли на базе Школы высшего спортивного мастерства, но впервые соревнования были такими масштабными. После отборочных заездов определились три финалиста: «Гладиаторы», «Комета» и «Арго». Победу одержала команда «Арго», обойдя «Гладиаторов» на сотые доли секунд.Итоги 1 этапа среди команд «РКС-Самара»1 место - «Арго» (1,04 мин.)2 место - «Гладиаторы» (1,12 мин.)3 место - «Комета» (1,11 мин.)На втором этапе соревнований в схватку на воде вступили 13 команд -спортсменов-любителей, среди которых представители Пенсионного фонда, Почта Банка, компании Твин Медиа, компании «Фамилия», и др. Особый интерес вызвала уникальная сборная «Мастерс», направленная на соревнование администрацией г.о.Самара, в которую вошли ветераны спорта по гребле, настоящие мастера, которые выступали на турнирах на самых высоких уровнях.Итоги 2 этапа среди команд-любителей:1 место - «Олимп»2 место - «Бизнес бег»3 место - «Сокольи горы»На финальном заезде состоялась гонка сборных «РКС-Самара» и гостей, в которой последние с преимуществом в сотые доли секунд одержали победу.За всех участников активно болели и переживали их близкие, поддерживали тех, кому не удалось в этот раз занять заветные призовые места. Победители получили награды и сладкие призы, которые разделили между всеми на общем чаепитии. Все участники единогласно решили, что такие спортивные праздники необходимо устраивать постоянно, чтобы весело и с пользой проводить время, наладить хорошие отношения между коллегами. Почивать на лаврах некогда - все намерены готовиться к следующим гонкам на «Драконах», которые организаторы хотят сделать еще более масштабными, передает пресс-служба «РКС-Самара».Поделиться:7 Сентября