«Созвездие мужества»: определен лучший пожарный сызранского пожарно-спасательного гарнизона

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Смотр-конкурс представляет собой ряд показателей и испытаний, по которым характеризуются участники конкурса – личный состав подразделений федеральной противопожарной службы, занимающий должности пожарного, старшего пожарного, респираторщика, старшего респираторщика и мастера-пожарного и состоит из практической и теоретической частей.В конкурсе проверяются знания функциональных обязанностей, материально-технической части пожарно-технического вооружения и оборудования, основы его эксплуатации и применения, знания способов оказания первой медицинской помощи. Теоретическая часть номинации состоит из вопросов, касающихся тактической подготовки, газодымозащитной службы, охраны труда и медицинской подготовки.Практическая составляющая конкурса – это выполнение нормативов по физической и пожарно-строевой подготовке. Пожарные соревнуются в кроссе 1 км, подтягивании на перекладине, челночному бегу 10х10 м.В пожарно-строевой подготовке участники показывают свои навыки, ловкость и выносливость в подъёме по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, вязке двойной спасательной петли и преодолении 100 метровой полосы с препятствиями.По итогам проведенного конкурса в 7 отряде федеральной противопожарной службы по Самарской области, расположенном в городе Сызрани, лучшим пожарным признан старший пожарный 96 пожарно-спасательной части Руслан Умутбаев.Руслан Умутбаев служит в федеральной противопожарной службе с 2014 года. По месту службы характеризуется только с положительной стороны. Ежегодно принимает участие в спортивных соревнованиях отряда и части. Увлекается гиревым спортом, легкой атлетикой, легкоатлетическим кроссом, лыжами, волейболом. Участвует в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, звеньев газодымозащитной службы. Является членом сборной ФГКУ «7 отряд ФПС по Самарской области» по гиревому спорту. Во всех соревнованиях неоднократно становился как призером, так и чемпионом.В 2015 году Руслан Умутбаев принимал участие в тушении здания военной прокуратуры г.о. Сызрань. В 2017 году принимал участие в ликвидации природных пожаров. За время службы в пожарной охране имеет на своем счету более 20 спасенных жизней.Благодаря накопленному опыту, достойному багажу знаний и хорошей физической подготовке Руслан достиг высоких показателей на всех этапах конкурса.Не менее достойно показали свои возможности и двое других сотрудников 7 отряда: старший пожарный 85 пожарно-спасательной части Александр Яшин, занявший II место, и пожарный 95 пожарно-спасательной части Александр Грачев, завоевавший III место в смотре-конкурсе «Лучший пожарный», передает пресс-служба облМЧС.