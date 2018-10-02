Создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финального сезона
2 октября 2018 21:47
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В последний раз он появлялся в шестом сезоне. После этого судьба знакового персонажа была загадкой. Теперь его ждут новые сюжетные приключения. Призрак будет появляться на экране достаточно часто, уверяют авторы шоу.
Напомним, ранее создатели сериала объяснили, почему финал задержится. По их словам, последнего сезона придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов".
Фото: life.ru
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