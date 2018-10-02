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Создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финального сезона

2 октября 2018 21:47
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Авторы одного из самых популярных шоу последних лет продолжают подогревать интерес фанатов.
Создатели сериала "Игра престолов" раскрыли тайну финального сезона. Для фанатов шоу готовят встречу с лютоволком Джона Сноу по имени Призрак, передает life.ru со ссылкой на TimesNowNews.

В последний раз он появлялся в шестом сезоне. После этого судьба знакового персонажа была загадкой. Теперь его ждут новые сюжетные приключения. Призрак будет появляться на экране достаточно часто, уверяют авторы шоу.

Напомним, ранее создатели сериала объяснили, почему финал задержится. По их словам, последнего сезона придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов". 


Фото:   life.ru
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Комментарии



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