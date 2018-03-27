Созданный в СамГМУ нейротренажер будут производить на предприятии концерна «Вега» - ГК «Ростех»

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Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.«Этап коммерциализации в создании инновационных изделий – самый трудоемкий. Мы знаем, что объем рынка нейрореабилитации велик.Нейротренажеры могут использоваться для восстановления пациетов после инсульта, травм, заболеваний ЦНС, ДЦП. – комментирует ректор СамГМУ, академик РАН. – У «Ростеха» большой опыт коммерциализации медицинских разработок, поэтому общими усилиями запускаем серийное производство».Генеральный директор ИМЦ «Вега»рассказал, что концерн работает над увеличением доли гражданской продукции:«Условия производства медицинских изделий на предприятии соответствует мировым стандартам. Мы имеем все необходимые лицензии на производство подобного оборудования. Думаем, что данные изделия будут крайне востребованы в медицинских учреждениях, чтоподтверждают высокие отзывы российских экспертов».Директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор, под руководством которого в том числе реализуются проекты по нейрореабилитации, уточнил: «В ближайшие дни вместе с концерном будет утверждена дорожная карта, где будут указаны конкретные сроки, объемы и финансовые условия реализации проекта».Соглашение стало одним из шагов реализации совместных проектов Самарской области и ГК «Ростех». «Сегодня СамГМУ является драйвером развития IT-медицины в регионе и стране. Вуз не только побеждает в крупнейших федеральных конкурсах и выигрывает гранты для реализации НИРов и НИОКРов, но и активно работает над тем, чтобы проекты реализовывались в регионе», - прокомментировал и.о. министра промышленности Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.