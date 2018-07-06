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Созданная в Самаре к ЧМ-2018 информационная инфраструктура будет эффективно использоваться в будущем

6 июля 2018 19:43
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Планируется, что информационная инфраструктура, созданная в Самаре в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, будет эффективно использоваться в будущем.

Об этом сегодня в самарском городском пресс-центре заявил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

«Это было сделано специально к ЧМ-2018, и мы рассчитываем, что сервисы успешно продолжат свою работу в режиме наследия после завершения мундиаля», — заявил он журналистам.

Чиновник констатировал, что во время Чемпионата болельщики активно пользуются как мобильной сетью, так и Wi-Fi.

«По итогам пяти матчей нагрузка на сеть, которую фиксируют наши операторы, возросла от 17 до 200% в различные пиковые моменты проведения матчей и эмоционального состояния наших болельщиков», — сказал Казарин, сообщает пресс-служба облправительства. 
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