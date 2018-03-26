Совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов сообщил о решении выплатить семьям погибших по 3 млн рублей за человека
26 марта 2018 22:44
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«Все затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших я готов взять на себя», — добавил предприниматель.
Он также сообщил о создании в ближайшее время благотворительного фонда для поддержки семей погибших посетителей и сотрудников центра. «Мы создаем фонд поддержки. Вся информация и номер расчетного счета появятся утром 27 марта», — уточнил Штенгелов.
Ранее выплатить по 1 млн руб. семьям погибших при пожаре распорядился губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
В разговоре с РБК Штенгелов отметил, что в управлении торговым центром «никогда не участвовал». «Я был инвестором строительства этого объекта. Ранее на его месте была кондитерская фабрика, которую позже перестроили в торговый комплекс. Там очень много объектов, которые принадлежат большому количеству разных собственников. Часть площадей остались под управлением ООО «Кемеровский кондитерский комбинат», бенефициаром которого я являюсь через компанию «Кондитерус Ком». Моей задачей было выйти оттуда до конца. Часть площадей мы продали, а часть просто никто не купил», — пояснил предприниматель.
«Это немыслимая трагедия. Приношу глубочайшие соболезнования всем пострадавшим. Когда занимаешься бизнесом, предвидишь проблемы, которые могут случиться, но такое просто невозможно представить. Не хватит самой дурной фантазии, которая только может быть, чтобы вообразить то, что произошло. Мы находимся в абсолютном шоке и заинтересованы в выявлении виновных. Для меня очень важно перед собой и людьми быть честным», — заключил Штенгелов.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Кемеровский кондитерский комбинат (структура «КДВ групп») является собственником всей площадки. По информации собеседника агентства, компания «Зимняя вишня Кемерово» арендовала третий и четвертый этажи и сдавала в субаренду. Она принадлежит Надежде Судденок, которую допросили следователи.
По официальным данным, Следственный комитет задержал и допросил директора управляющей компании ТЦ, а также арендатора помещения на четвертом этаже, в котором предположительно возникло возгорание.
Спасатели извлекли тела 58 человек из 64 погибших. В здании не сработала пожарная сигнализация. По информации СК, сигнал тревоги отключил охранник. Очевидцы пожара и местные жители также утверждают, что в залах кинотеатра были заперты двери.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Жители Кемерово принесли свечи, детские игрушки и цветы на акцию памяти. Генпрокуратура поручила проверить соблюдение пожарной безопасности во всех торговых центрах страны.
Фото: ТАСС
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