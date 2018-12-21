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Новости /  Общество /  Социум  

Совфед поддержал закон о повышении МРОТ

21 декабря 2018 20:06
82
Когда закон вступит в силу, минимальный размер оплаты труда будет привязан к уровню прожиточного минимума.
Совфед поддержал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 2019 года. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля, передает life.ru.

Согласно законопроекту, МРОТ устанавливается на уровне 11 280 рублей — именно таким был прожиточный минимум россиян во втором квартале 2018 года.

Отмечается, что благодаря повышению МРОТ у 3,7 млн работников возрастёт размер зарплаты. 
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Комментарии



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